Косторная рассказала о расставании с Тутберидзе

«В тот день тренеров не было на катке, а когда я пришла на тренировку, надо было видеть, как они на меня смотрели. Такие: "Как ты это делаешь?". Близился день рождения Этери Георгиевны, и как-то она сказала, что нам, наверное, будет лучше расстаться», — заявила она.