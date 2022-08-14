Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+19° в 
USD 60.16EUR 61.27
Войти в почту
1 час назад

Косторная рассказала о расставании с Тутберидзе

Lenta.ru

Российская фигуристка Алена Косторная рассказала о расставании с тренером Этери Тутберидзе. Ее слова приводит RT.

Косторная рассказала о расставании с Тутберидзе
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Спортсменка сообщила, что получила травму руки, после чего специалист захотела расстаться с ней.

«В тот день тренеров не было на катке, а когда я пришла на тренировку, надо было видеть, как они на меня смотрели. Такие: "Как ты это делаешь?". Близился день рождения Этери Георгиевны, и как-то она сказала, что нам, наверное, будет лучше расстаться», — заявила она.

8 августа Косторная рассказала, что в ближайшее время перенесет операцию. Отмечается, что хирургическое вмешательство связано с травмой бедра.

В июле 2020-го Косторная покинула группу Тутберидзе и начала тренировки под руководством Евгения Плющенко. В марте 2021-го спортсменка вернулась в «Самбо-70», а через год перешла в ЦСКА к Буяновой. На счету Косторной золото чемпионата Европы-2020 в одиночном катании.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители