Синицина и Кацалапов решили завершить карьеру

Олимпийские чемпионы 2022 года по фигурному катанию Виктория Синицина и Никита Кацалапов завершили спортивную карьеру. Об этом в воскресенье заявил тренер фигуристов Александр Жулин, передает ТАСС.
«Да, мы с ними приняли такое решение, что они сами определятся со своим будущим. Все к этому и шло, они многого добились», - сказал Жулин.
Синицина и Кацалапов выступали вместе с 2014 года. Они победили на Олимпийских играх 2022 года в Пекине в командных соревнованиях. В танцах на льду пара завоевала серебряные медали. Также спортсмены выигрывали золотые медали чемпионата мира и чемпионата Европы.
Ранее Ирина Роднина назвала абсурдом действия литовских властей, которые лишили наград фигуристов Маргариту Дробязко и Повиласа Ванагаса за участие в ледовом шоу Татьяны Навки.