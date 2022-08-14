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23 минуты назад

Синицина и Кацалапов решили завершить карьеру

Майк Габриелян

Олимпийские чемпионы 2022 года по фигурному катанию Виктория Синицина и Никита Кацалапов завершили спортивную карьеру. Об этом в воскресенье заявил тренер фигуристов Александр Жулин, передает ТАСС.

Синицина и Кацалапов решили завершить карьеру
Фото: ТАССТАСС

«Да, мы с ними приняли такое решение, что они сами определятся со своим будущим. Все к этому и шло, они многого добились», - сказал Жулин.

Синицина и Кацалапов выступали вместе с 2014 года. Они победили на Олимпийских играх 2022 года в Пекине в командных соревнованиях. В танцах на льду пара завоевала серебряные медали. Также спортсмены выигрывали золотые медали чемпионата мира и чемпионата Европы.

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