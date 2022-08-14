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1 час назад

Кацалапов опроверг слова Жулина о завершении карьеры

Майк Габриелян

Фигуристы Никита Кацалапов и Виктория Синицина опровергли слова своего тренера Александра Жулина о том, что они завершили спортивную карьеру.

Кацалапов опроверг слова Жулина о завершении карьеры
Фото: ТАССТАСС

Спортсмены написали в соцсетях, что новость является фейковой. Они не делали подобных заявлений и «ни о чем не объявляли».

В Telegram-канале Никита Кацалапов разъяснил ситуацию более подробно.

«Мои слова выдрали из контекста старого (!) интервью, спровоцировали этим тренера и вытащили из него комментарий. Всё. Не было никаких заявлений. Всем спасибо», — объяснил он.

Ранее РИА Новости сообщило со ссылкой на тренера Жулина, что пара Кацалапов-Синицина покидает большой спорт.

После этого Жулин объяснил, что его «самого запутали». Когда он сообщал о «новости», то думал, что фигуристы действительно закончили выступления, пишет «Чемпионат».

Синицина и Кацалапов решили завершить карьеру

27-летняя Синицина и 31-летний Кацалапов в 2021 году стали чемпионами мира. На Олимпийских играх в Пекине они завоевали золото в командном турнире.

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