Кацалапов опроверг слова Жулина о завершении карьеры

Фигуристы Никита Кацалапов и Виктория Синицина опровергли слова своего тренера Александра Жулина о том, что они завершили спортивную карьеру.
Спортсмены написали в соцсетях, что новость является фейковой. Они не делали подобных заявлений и «ни о чем не объявляли».
В Telegram-канале Никита Кацалапов разъяснил ситуацию более подробно.
«Мои слова выдрали из контекста старого (!) интервью, спровоцировали этим тренера и вытащили из него комментарий. Всё. Не было никаких заявлений. Всем спасибо», — объяснил он.
Ранее РИА Новости сообщило со ссылкой на тренера Жулина, что пара Кацалапов-Синицина покидает большой спорт.
После этого Жулин объяснил, что его «самого запутали». Когда он сообщал о «новости», то думал, что фигуристы действительно закончили выступления, пишет «Чемпионат».
27-летняя Синицина и 31-летний Кацалапов в 2021 году стали чемпионами мира. На Олимпийских играх в Пекине они завоевали золото в командном турнире.