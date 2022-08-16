Щербакова рассказала о предстоящей операции

18-летняя фигуристка Анна Щербакова рассказала, что ей предстоит операция на колене. Как сообщает РБК, в своих соцсетях девушка заявила, что старая травма мешает ей заниматься в полную силу.

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«Я уверена, что все будет хорошо», — высказалась спортсменка.

Напомним, что Щербакова — воспитанница тренера Этери Тутберидзе. На ОИ-2022 фигуристка завоевала золотую медаль в женском одиночном катании. Также на счету Щербаковой победа на чемпионате мира 2021 года, два «серебра» чемпионатов Европы и второе место в финале Гран-при.