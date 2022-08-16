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1 час назад

Фигуристка Щербакова рассказала о предстоящей операции

Никита Бородкин

18-летняя фигуристка Анна Щербакова рассказала, что ей предстоит операция на колене. Как сообщает РБК, в своих соцсетях девушка заявила, что старая травма мешает ей заниматься в полную силу.

Щербакова рассказала о предстоящей операции
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Я уверена, что все будет хорошо», — высказалась спортсменка.

Напомним, что Щербакова — воспитанница тренера Этери Тутберидзе. На ОИ-2022 фигуристка завоевала золотую медаль в женском одиночном катании. Также на счету Щербаковой победа на чемпионате мира 2021 года, два «серебра» чемпионатов Европы и второе место в финале Гран-при.

Ранее стало известно, что чемпионка Европы 2020 года Алена Косторная в августе перенесет операцию на бедре. Показанием для хирургического вмешательства стал разрыв суставной трубы. При этом в ходе операции врачи могут принять решения по сопутствующим травмам.

Фигурное катание,Алена Косторная,Этери Тутберидзе,Анна Щербакова,
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