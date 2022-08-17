Косторная тренировалась со сломанной костью в группе Тутберидзе

Чемпионка Европы — 2020 Алена Косторная рассказала, что в течение года тренировалась в обычном режиме в группе Этери Тутберидзе, несмотря на перелом берцовой кости.
«Обезболивающие — это опасная история. Если перебрать с ними, они перестают действовать. У меня был такой опыт. Я ведь целый год каталась с переломом, когда была в юниорах. Была сломана малая берцовая кость левой ноги», — сказала фигуристка в интервью RT.
Косторная объяснила такую задержку в лечении тем, что врачи долго не могли поставить ей диагноз. По этой причине она продолжала тренироваться с высокими нагрузками.
«Снизить нагрузку тренеры позволили только перед юниорским первенством мира. Я к тому времени не могла ходить — на одной ноге до зала прыгала», — рассказала спортсменка.
По словам Косторной, тренеры просили ее потерпеть боль и исполнить привычную программу на юниорском чемпионате мира. По этой причине она начала принимать большое количество обезболивающих, которые перестали действовать.
«В итоге все равно пришлось пропустить соревнования. Было очень обидно», — отметила фигуристка.
В данный момент врачи диагностировали у нее разрыв вертлужной губы — кольца из хряща, которое окружает впадину бедра и позволяет головке бедренной кости сочленяться с тазом. Косторной предстоит пройти операцию по этому поводу.