Косторная тренировалась со сломанной костью в группе Тутберидзе

«Обезболивающие — это опасная история. Если перебрать с ними, они перестают действовать. У меня был такой опыт. Я ведь целый год каталась с переломом, когда была в юниорах. Была сломана малая берцовая кость левой ноги», — сказала фигуристка в интервью RT.