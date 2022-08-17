Канадская фигуристка ответила на слова Косторной о катании с травмой

«Что касается обезболивающих, это опасная история. Если перебрать с ними, они перестают действовать. Был ли такой опыт? Конечно. Я ведь целый год каталась с переломом, когда была в юниорах. Была сломана малая берцовая кость левой ноги. Сначала мне долго не могли поставить диагноз. Соответственно, тренировалась я в обычном режиме, и снизить нагрузку тренеры позволили только перед юниорским первенством мира».