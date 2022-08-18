Фигуристка Щербакова перенесла операцию в Германии

Олимпийская чемпионка Пекина в женском одиночном катании Анна Щербакова перенесла операцию на колене в Германии.
Об этом «РИА Новости» сообщил генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган.
«Давайте дождемся возвращения Анны после операции. На данный момент мы желаем ей скорейшего выздоровления», — сказал Коган.
Щербакова покинула Россию 17 августа, чтобы перенести операцию, связанную со старой травмой колена. Из-за хирургического вмешательства спортсменка будет вынуждена пропустить контрольные прокаты сборной России по фигурному катанию, которые пройдут 24-25 сентября в Москве.
Щербакова выиграла Олимпийские игры — 2022 в личном турнире, опередив Александру Трусову, прыгнувшую пять четверных прыжков в произвольной программе, а также японку Каори Сакамото. Также фигуристка — трехкратная чемпионка России, победительница чемпионата мира (2021) и командного мирового первенства (2021). Дважды Щербакова брала серебряные медали на чемпионате Европы.
Ранее четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов заявил о необходимости создания Российской хоккейной лиги, где могли бы выступать все сильнейшие российские хоккеисты, которые сейчас играют в Национальной хоккейной лиге, включая нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина.