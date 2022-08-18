Фигуристка Щербакова перенесла операцию в Германии

Олимпийская чемпионка Пекина в женском одиночном катании Анна Щербакова перенесла операцию на колене в Германии.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Об этом «РИА Новости» сообщил генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган.

«Давайте дождемся возвращения Анны после операции. На данный момент мы желаем ей скорейшего выздоровления», — сказал Коган.

Щербакова покинула Россию 17 августа, чтобы перенести операцию, связанную со старой травмой колена. Из-за хирургического вмешательства спортсменка будет вынуждена пропустить контрольные прокаты сборной России по фигурному катанию, которые пройдут 24-25 сентября в Москве.

Щербакова выиграла Олимпийские игры — 2022 в личном турнире, опередив Александру Трусову, прыгнувшую пять четверных прыжков в произвольной программе, а также японку Каори Сакамото. Также фигуристка — трехкратная чемпионка России, победительница чемпионата мира (2021) и командного мирового первенства (2021). Дважды Щербакова брала серебряные медали на чемпионате Европы.