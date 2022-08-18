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1 час назад

Фигуристка Щербакова перенесла операцию в Германии

Газета.Ruиещё 1

Олимпийская чемпионка Пекина в женском одиночном катании Анна Щербакова перенесла операцию на колене в Германии.

Фигуристка Щербакова перенесла операцию в Германии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Об этом «РИА Новости» сообщил генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган.

«Давайте дождемся возвращения Анны после операции. На данный момент мы желаем ей скорейшего выздоровления», — сказал Коган.

Щербакова покинула Россию 17 августа, чтобы перенести операцию, связанную со старой травмой колена. Из-за хирургического вмешательства спортсменка будет вынуждена пропустить контрольные прокаты сборной России по фигурному катанию, которые пройдут 24-25 сентября в Москве.

Щербакова выиграла Олимпийские игры — 2022 в личном турнире, опередив Александру Трусову, прыгнувшую пять четверных прыжков в произвольной программе, а также японку Каори Сакамото. Также фигуристка — трехкратная чемпионка России, победительница чемпионата мира (2021) и командного мирового первенства (2021). Дважды Щербакова брала серебряные медали на чемпионате Европы.

Ранее четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов заявил о необходимости создания Российской хоккейной лиги, где могли бы выступать все сильнейшие российские хоккеисты, которые сейчас играют в Национальной хоккейной лиге, включая нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина.

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