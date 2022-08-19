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37 минут назад

Российская фигуристка решила выступать за Канаду

Никита Бородкин

Российская фигуристка Ульяна Ширяева собирается перейти в сборную Канады. Как сообщает «Чемпионат.com», об этом рассказал глава Федерации фигурного катания Канады в Британской Колумбии Тед Бартон.

Российская фигуристка решила выступать за Канаду
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Он отметил, что сейчас 15-летняя спортсменка находится в стадии смены спортивного гражданства. Канадская федерация уже направила соответствующий запрос в Россию, его должны рассмотреть до конца декабря 2022 года. Сейчас Ширяевой разрешено участвовать в соревнованиях, однако вне квалификации.

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Напомним, что Ширяева за свою спортивную карьеру Ширяева успела стать бронзовой медалисткой среди юниоров на этапе Кубке России. В 2022 году девушка заняла 11 место на первенстве РФ среди юниоров.

Тренер спортсменки Алексей Василевский отмечал, что девушка «на 90%» освоила два четверных прыжках и тройной аксель. Он отметил, что теперь ее спортивные успехи будут зависеть от работы канадских специалистов.

Фигурное катание,Алексей Василевский,
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