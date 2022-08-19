Российская фигуристка решила выступать за Канаду

Российская фигуристка Ульяна Ширяева собирается перейти в сборную Канады. Как сообщает «Чемпионат.com», об этом рассказал глава Федерации фигурного катания Канады в Британской Колумбии Тед Бартон.

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Он отметил, что сейчас 15-летняя спортсменка находится в стадии смены спортивного гражданства. Канадская федерация уже направила соответствующий запрос в Россию, его должны рассмотреть до конца декабря 2022 года. Сейчас Ширяевой разрешено участвовать в соревнованиях, однако вне квалификации.

Напомним, что Ширяева за свою спортивную карьеру Ширяева успела стать бронзовой медалисткой среди юниоров на этапе Кубке России. В 2022 году девушка заняла 11 место на первенстве РФ среди юниоров.