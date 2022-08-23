NYT: победа Валиевой на ОИ остается под вопросом

Фигуристка Камила Валиева, в России признанная чемпионкой Олимпийских игр в Пекине, до сих пор не получила подтверждения своей золотой медали. Об этом в своей статье для The New York Times заявила Джульет Макюр.

Она отметила, что расследование в отношении Валиевой по делу о допинге по-прежнему продолжается. Его результаты должны объявить в августе.

«В России Валиева считается олимпийской чемпионкой, но надо подчеркнуть, что ее золотая медаль в командных соревнованиях по-прежнему остается под вопросом», — добавила Макюр.