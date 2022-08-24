Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+21° в 
USD 59.90EUR 59.33
Войти в почту
1 час назад

Валиева вошла в ТОП-3 влиятельных татар в Москве

Алиса Селезнёва

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Камила Валиева оказалась на третьем месте рейтинга самых известных и влиятельных татар в Москве, составленного «Бизнес Online».

Валиева вошла в ТОП-3 влиятельных татар в Москве
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Издание отметило, что при составлении рейтинга учитывались не только близость к власти или обладание солидным состоянием, но и «активное участие в жизни татар Москвы и деятельность по сохранению родных языка и культуры».

Первую строчку рейтинга занял вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, на втором — председатель совета муфтиев России Равиль Гайнутдин, ну а третье место было отдано 16-летней фигуристке Камиле Валиевой.

Столь высокого места в рейтинге молодая спортсменка удостоилась потому, что, «несмотря на свой юный возраст, показала стойкость характера», а дополнительные очки «заслужила за слова о том, что горда быть татаркой».

В ТОП-50 оказались еще несколько представителей отечественного спорта: глава Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев, олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Алина Кабаева, исполняющий обязанности главы Первой лиги Наиль Измайлов и футболист Наиль Умяров. Также в рейтинге на 24 месте расположилась еще одна фигуристка Алина Загитова.

Ранее Камила Валиева оказалась в центре допинг-скандала на Олимпиаде в Пекине. Во время Игр стало известно о положительной допинг-пробе на триметазидин, которую спортсменка сдала 25 декабря 2021 года. При этом те допинг-пробы, которые у фигуристки взяли в ходе ОИ, были отрицательными. В итоге Валиевой разрешили участвовать в индивидуальных соревнованиях с учетом ее статуса защищенного лица (ей не было 16 лет), где она заняла только четвертое место.

В свою очередь президент России Владимир Путин заявил, что «совершенства», которое Валиева продемонстрировала на Олимпийских играх, «невозможно добиться нечестно».

Фигурное катание,Камила Валиева,Наиль Умяров,Алина Загитова,Наиль Измайлов,Равиль Гайнутдин,Алина Кабаева,Шамиль Тарпищев,Марат Хуснуллин,Владимир Путин,Совет муфтиев России,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители