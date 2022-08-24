Валиева вошла в ТОП-3 влиятельных татар в Москве

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Камила Валиева оказалась на третьем месте рейтинга самых известных и влиятельных татар в Москве, составленного «Бизнес Online».

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Издание отметило, что при составлении рейтинга учитывались не только близость к власти или обладание солидным состоянием, но и «активное участие в жизни татар Москвы и деятельность по сохранению родных языка и культуры».

Первую строчку рейтинга занял вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, на втором — председатель совета муфтиев России Равиль Гайнутдин, ну а третье место было отдано 16-летней фигуристке Камиле Валиевой.

Столь высокого места в рейтинге молодая спортсменка удостоилась потому, что, «несмотря на свой юный возраст, показала стойкость характера», а дополнительные очки «заслужила за слова о том, что горда быть татаркой».

В ТОП-50 оказались еще несколько представителей отечественного спорта: глава Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев, олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Алина Кабаева, исполняющий обязанности главы Первой лиги Наиль Измайлов и футболист Наиль Умяров. Также в рейтинге на 24 месте расположилась еще одна фигуристка Алина Загитова.

Ранее Камила Валиева оказалась в центре допинг-скандала на Олимпиаде в Пекине. Во время Игр стало известно о положительной допинг-пробе на триметазидин, которую спортсменка сдала 25 декабря 2021 года. При этом те допинг-пробы, которые у фигуристки взяли в ходе ОИ, были отрицательными. В итоге Валиевой разрешили участвовать в индивидуальных соревнованиях с учетом ее статуса защищенного лица (ей не было 16 лет), где она заняла только четвертое место.