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1 час назад

Появились подробности перехода фигуристки Дмитриевой под флаг Израиля

Lenta.ru

Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган рассказал подробности перехода российской фигуристки Марии Дмитриевой под флаг Израиля. Его слова приводит РИА Новости.

Появились подробности перехода российской фигуристки под флаг Израиля
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«У Марии Дмитриевой есть израильское гражданство. Запрос на переход от федерации Израиля к нам поступил. Разрешение на переход дает исполком федерации», — сказал Коган. Функционер добавил, что решение о переходе Дмитриевой в другую сборную будет принято на заседании исполкома федерации.

24 августа стало известно, что 14-летняя спортсменка решила выступать за Израиль. Ранее, 19 августа, федерация сообщила о переходе другой российской фигуристки, Ульяны Ширяевой, в сборную Канады.

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Дмитриева тренируется под руководством Сергея Розанова. Фигуристка, владеющая тройным акселем, в прошлом сезоне заняла восьмое место на первенстве Санкт-Петербурга среди девушек старшего возраста. На первенстве страны в 2021 году она заняла 22-ю позицию в своей возрастной группе.

Фигурное катание,Сергей Розанов,Мария Дмитриева,Александр Коган,
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