Появились подробности перехода российской фигуристки под флаг Израиля

«У Марии Дмитриевой есть израильское гражданство. Запрос на переход от федерации Израиля к нам поступил. Разрешение на переход дает исполком федерации», — сказал Коган. Функционер добавил, что решение о переходе Дмитриевой в другую сборную будет принято на заседании исполкома федерации.