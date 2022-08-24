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1 час назад

Навка поддержала переход Дмитриевой в сборную Израиля

Елена Прошина

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка поддержала решение фигуристки Марии Дмитриевой перейти в сборную Израиля. По ее мнению, пока у спортсменки есть возможность выступать на международных соревнованиях и завоевывать первые места, она должна ей пользоваться, передает «РБК Спорт».

Навка поддержала переход Дмитриевой в сборную Израиля
Фото: ТАССТАСС

Навка напомнила, что и раньше спортсмены, чувствующие себя неуверенно в России из-за высокой конкуренции, переходили в клубы других стран, поэтому удивительного в этом ничего нет.

«Сейчас, конечно, повышенное внимание к каждому, кто принимает такое решение. Однако это шанс для этой девочки занять призовое место во время, когда наши фигуристы отсутствуют на международной арене», — отметила она.

Навка уверена, что Дмитриева окажется в лидерах и поможет ей в этом «российская подготовка и невысокая конкуренция».

О планах 14-летней фигуристки сменить спортивное гражданство на израильское стало известно 24 августа. Информацию подтвердили в Федерациях фигурного катания с обеих сторон. При этом уточнялось, что переход Дмитриевой в сборную Израиля пока находится лишь на стадии оформления.

Фигурное катание,Мария Дмитриева,Татьяна Навка,
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