Трусова снова рвётся в историю: зачем фигуристка выучила необычный элемент

Секвенция из четверного лутца и двойного акселя поможет Русской ракете извлечь выгоду из новых правил.

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Александра Трусова активно набирает форму к контрольным прокатам. Фигуристка уже готова удивить болельщиков и судей новым эффектным элементом! Спортсменка вместе с тренерским штабом Тутберидзе быстро отреагировала на реформы Международного союза конькобежцев (ISU) и использовала их себе во благо. Необычная комбинация из четверного лутца и двойного акселя не только способна принести Саше очень высокие баллы, но и вновь вписать её имя в историю. До сих пор никто из фигуристок на соревнованиях не исполнял элемент, который появился в арсенале Русской ракеты. А к роли первопроходца Трусовой не привыкать.

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ISU толкает к переменам

Итогом летнего конгресса ISU стало не только поднятие возрастного ценза, но и ряд изменений в правилах. В их числе — уравнивание оценивания секвенций и каскадов. Это важно, потому что секвенция и каскад — не одно и то же. В обоих случаях фигурист исполняет комбинацию прыжков, но если в секвенции разрешены повороты или смена ног между элементами, то в каскаде это недопустимо. Считается, что выполнить каскад сложнее, чем секвенцию. В первом случае прыжки без перерыва следуют друг за другом, а во втором — есть время на подготовку к следующему элементу. Обычно вторым прыжком в секвенции идёт аксель, для исполнения которого нужно сделать дополнительный шаг на левую ногу лицом вперёд. Конечно, это удобнее, нежели прыгать два-три элемента подряд.

Раньше за подобное удобство спортсмены расплачивались потерей баллов. Елизавета Туктамышева, например, регулярно теряла в оценках на фирменном тройном лутце — двойном акселе. Судьи при оценивании секвенции применяли понижающий коэффициент: умножали общую стоимость входящих в неё элементов на 0,8. Таким образом фигуристов стимулировали выполнять более сложные в плане техники каскады.

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Однако отныне это в прошлом. Со следующего сезона секвенции будут оценивать так же, как и каскады — по полной базовой стоимости входящих в них элементов. В чём-то это выглядит откатом назад, чтобы помочь повысить результаты более слабым атлетам. Но ISU уже запрещал после Олимпиады в Пхёнчхане переносить все прыжки во вторую половину программы, и новые правила не остановили ни прогресс, ни победы наших девушек.

Очередные перемены тоже не поменяют расклады. Особенно в женском одиночном катании. Например, Александра Трусова уже выучила новый элемент, который принесёт ей выгоду по новым правилам. Выглядит он очень эффектно.

Трусова уже адаптируется к новым правилам

Тренерский штаб Тутберидзе очень быстро и успешно адаптируется к любым условиям и максимально извлекает выгоду из правил фигурного катания. Если секвенции уравняли с каскадами, то почему бы не поэкспериментировать с контентом своих воспитанниц? Только цеплять двойной аксель к тройному прыжку в «Хрустальном» — слишком простая задача. Другое дело — четверные. С ними пробовать секвенции точно имеет смысл. Так, Александра Трусова на днях порадовала болельщиков видео с тренировки, на котором отрабатывала четверной лутц — двойной аксель. Секвенция очень мощная и красивая – в духе Русской ракеты. В комментариях к публикации Сашу засыпали комплиментами и восторженными откликами.

Прежде Саша прыгала четверной лутц в каскаде с тройным тулупом или тройным сальховом через ойлер. Оба элемента крайне сложные и требуют огромных физических затрат. Дорожку шагов после них катать очень тяжело, как и получить максимально высокие надбавки за качество (GOE). И хотя Саша редко допускает ошибки в каскадах с четверными, повысить шансы безупречного исполнения никогда не помешает. Секвенция из четверного лутца и двойного акселя позволит ей сэкономить силы и даст некоторую передышку по ходу произвольной. А грамотное распределение нагрузки во время проката — залог успеха.

Саша снова войдёт в историю?

Интересно, что четверной лутц — двойной аксель — не просто новинка в прыжковом наборе Саши, а в принципе её первая секвенция. Вероятно, на тренировках она уже пробовала комбинации с двойным акселем вторым элементом, но целенаправленно для соревнований их не готовила. С детских стартов она неизменно прыгала каскады, поэтому в новом сезоне нас, вполне возможно, ожидает дебютное исполнение секвенции Королевой квадов. Вряд ли Саша опубликовала видео четверного лутца — двойного акселя в соцсетях без намерения повторить элемент на турнире. Явно ведётся активная работа, чтобы вставить его в произвольную программу. На тренировке эта секвенция получилась у неё великолепно, и в будущем она может стать изюминкой Русской ракеты.

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