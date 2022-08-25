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1 час назад

Названа причина отъезда Татьяны Тарасовой в США

Илья Родин

Тренер Татьяна Тарасова уехала в США с частным визитом. Поездка не связана с профессиональной деятельностью либо госпитализацией. Об этом пишет РИА «Новости».

Названа причина отъезда Татьяны Тарасовой в США
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что среди воспитанников Тарасовой есть олимпийские чемпионы, а таже победители чемпионатов мира и Европы.

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О своей поездке она сообщила журналистам по телефону. О причинах поездки в Штаты и о дате возвращения Тарасова не рассказала.

По данным агентства, тренер регулярно проходит лечение в московских клиниках. В частности, она обращалась к врачам в январе и июне 2022 года.

Ранее Тарасова резко отозвалась о паспортах болельщиков (Fan ID). Она назвала их «гадостью» и посетовала, что они снижают посещаемость спортивных соревнований.

Фигурное катание,Татьяна Тарасова,
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