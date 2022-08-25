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44 минуты назад

Татьяна Тарасова рассказала, что скоро вернется в Россию

Илья Родин

Заслуженный тренер Татьяна Тарасова отказалась говорить о целях своей поездки в США. Она уточнила, что скоро вернется в Россию, пишет Sport24.

Тарасова прокомментировала свой отъезд в США
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Тарасова подчеркнула, что уехала в США на короткий срок. О причинах своей поездки она говорить отказалась.

«Я скоро вернусь в Россию. О причинах поездки говорить не могу», - подчеркнула тренер.

Вопросы журналистов вызвали у нее недоумение. Тарасова удивилась тому, что корреспонденты придают столь большое значение визитам в США.

Названа причина отъезда Татьяны Тарасовой в США

Ранее сообщалось, что тренер решила посетить Штаты по вопросам частного характера. Она не планирует участие в спортивных проектах или лечение в одной из американских клиник.

Фигурное катание,Татьяна Тарасова,
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