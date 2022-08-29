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38 минут назад

Тренер Тарасова опровергла информацию о переезде из России в США

Газета.Ru

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова заявила, что в скором времени вернется из США в Россию.

Тарасова ответила на слухи о переезде из России в США
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«У меня билеты в Россию на пятое сентября.Никогда не собиралась оставаться жить в США, не дождетесь. СМИ любят поставить все с ног на голову», — приводит слова Тарасовой Sport24.

На днях Тарасова улетела в США с частным визитом, который не связан с проблемами со здоровьем и профессиональной деятельностью. В начале года специалистка несколько раз оказывалась в столичной больнице, а в декабре прошлого года она не явилась на съемки финального выпуска «Ледникового периода» из-за плохого самочувствия.

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Вместо нее в качестве судьи был приглашен актер Даниил Спиваковский. Тарасовой стало плохо во время телевизионных съемок, после чего она была госпитализирована. Причиной госпитализации стало повышенное давление.

Под руководством Тарасовой советские и российские фигуристы семь раз выигрывали золотые медали Олимпийских игр. С 2005 года тренер совмещает тренерскую деятельность с работой комментатором на телевидении.

Ранее Международный союз конькобежцев (ISU) зарезервировал более 2,5 миллиона долларов на покрытие убытков в случае кризисных ситуаций,

Фигурное катание,Даниил Спиваковский,Татьяна Тарасова,
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