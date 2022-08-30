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2 часа назад

Скончался двукратный чемпион СССР по фигурному катанию Веденин

Илья Родин

Двукратный чемпион СССР по фигурному катанию, тренер, арбитр Александр Веденин скончался на 76-м году жизни. Об этом сообщается на официальном сайте ФФКР.

Умер двукратный чемпион СССР Александр Веденин
Фото: t.me/rentv_news/61747t.me/rentv_news/61747

Причины смерти не уточняются.

Напомним, что Александр Веденин окончил МАИ по специальности «инженер». Фигурным катанием занимался в группе тренера Татьяны Толмачевой.

Хоккеист умер во время матча в Москве

В 1963 и 1965 годах завоевал золотые медали на чемпионате СССР в одиночном катании, в 1967 стал бронзовым призером на лично-командном первенстве Союза. Выступал за спортивное общество «Труд».

После завершения спортивной карьеры работал тренером в СССР и других странах. В числе его учеников четырехкратный чемпион Германии Андрей Влащенко, а также чемпионки Швеции Виктория и Йоши Хельгессон.

В последние годы жизни он был консультантом сборной России, давал экспертные комментарии спортивным изданиям.

Фигурное катание,Йоши Хельгессон,Татьяна Толмачева,СБОРНАЯ РОССИИ,МАИ,
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