Умер двукратный чемпион СССР Александр Веденин

Двукратный чемпион СССР по фигурному катанию, тренер, арбитр Александр Веденин скончался на 76-м году жизни. Об этом сообщается на официальном сайте ФФКР.

Фото: t.me/rentv_news/61747 t.me/rentv_news/61747

Причины смерти не уточняются.

Напомним, что Александр Веденин окончил МАИ по специальности «инженер». Фигурным катанием занимался в группе тренера Татьяны Толмачевой.

В 1963 и 1965 годах завоевал золотые медали на чемпионате СССР в одиночном катании, в 1967 стал бронзовым призером на лично-командном первенстве Союза. Выступал за спортивное общество «Труд».

После завершения спортивной карьеры работал тренером в СССР и других странах. В числе его учеников четырехкратный чемпион Германии Андрей Влащенко, а также чемпионки Швеции Виктория и Йоши Хельгессон.