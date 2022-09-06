Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова одной фразой описала возвращение из США. Ее слова приводит Sport24.
«Впечатления от поездки в США хорошие, самочувствие тоже», — заявила специалист.
Она подчеркнула, что многие годы работала в США и добавила, что ощущает себя хорошо, как в Америке, так и в России.
25 августа стало известно об отъезде Тарасовой в США. Она рассказала, что в поездке посещала катки и смотрела на тренировки иностранных фигуристов. Тренер подчеркнула, что не ощущает давления из-за пребывания в стране.
В 1990-е Тарасова на протяжении нескольких лет работала в США тренером. В разное время она была наставником таких американских фигуристов, как Саша Коэн, Джонни Вейр и Эван Лайсачек. Из отечественных фигуристов ее учениками были Алексей Ягудин, Ирина Роднина, Александр Зайцев и многие другие.