Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова одной фразой описала возвращение из США. Ее слова приводит Sport24.

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«Впечатления от поездки в США хорошие, самочувствие тоже», — заявила специалист.

Она подчеркнула, что многие годы работала в США и добавила, что ощущает себя хорошо, как в Америке, так и в России.

25 августа стало известно об отъезде Тарасовой в США. Она рассказала, что в поездке посещала катки и смотрела на тренировки иностранных фигуристов. Тренер подчеркнула, что не ощущает давления из-за пребывания в стране.