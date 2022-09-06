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8 часов назад

Тарасова одной фразой описала возвращение из США

Lenta.ru

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова одной фразой описала возвращение из США. Ее слова приводит Sport24.

Тарасова одной фразой описала возвращение из США
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Впечатления от поездки в США хорошие, самочувствие тоже», — заявила специалист.

Она подчеркнула, что многие годы работала в США и добавила, что ощущает себя хорошо, как в Америке, так и в России.

25 августа стало известно об отъезде Тарасовой в США. Она рассказала, что в поездке посещала катки и смотрела на тренировки иностранных фигуристов. Тренер подчеркнула, что не ощущает давления из-за пребывания в стране.

В 1990-е Тарасова на протяжении нескольких лет работала в США тренером. В разное время она была наставником таких американских фигуристов, как Саша Коэн, Джонни Вейр и Эван Лайсачек. Из отечественных фигуристов ее учениками были Алексей Ягудин, Ирина Роднина, Александр Зайцев и многие другие.

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