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6 часов назад

Ученик Плющенко проткнул ногу коньком во время исполнения программы

Lenta.ruиещё 1

Ученик Евгения Плющенко Марк Лукин проткнул ногу коньком во время исполнения программы на первенстве Москвы. Об этом сообщает ТАСС.

Ученик Плющенко проткнул ногу коньком во время исполнения программы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«При выезде с каскада упал и нанес себе пяткой травму, при этом потом встал и докатал программу до конца», — рассказал Плющенко. Тренер добавил, что фигурист находится в больнице под наблюдением врачей и ждет обследования.

14-летний Марк Лукин — победитель чемпионата города Москвы 2021 года в категории Кандидаты в мастера спорта. На первенстве Москвы сезона-2021/2022 в своей возрастной группе Лукин занял 16-е место.

Юбилейное шоу Евгения Плющенко «35 лет на льду» пройдёт 12 ноября в Москве

6 сентября стало известно, что 20-летний хоккеист клуба Высшей хоккейной лиги «СКА-Нева» Кирилл Танков попал в реанимацию после толчка соперника на борт. Врачи диагностировали у него перелом шейного позвонка, предположительно — пятого.

Фигурное катание,Евгений Плющенко,
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