Ученик Плющенко проткнул ногу коньком во время исполнения программы

Ученик Евгения Плющенко Марк Лукин проткнул ногу коньком во время исполнения программы на первенстве Москвы. Об этом сообщает ТАСС.
«При выезде с каскада упал и нанес себе пяткой травму, при этом потом встал и докатал программу до конца», — рассказал Плющенко. Тренер добавил, что фигурист находится в больнице под наблюдением врачей и ждет обследования.
14-летний Марк Лукин — победитель чемпионата города Москвы 2021 года в категории Кандидаты в мастера спорта. На первенстве Москвы сезона-2021/2022 в своей возрастной группе Лукин занял 16-е место.
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