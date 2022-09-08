Тутберидзе ответила на критику о своих жестких методах работы

«Я не считаю нашу команду и наши методы жесткими или уж тем более жестокими. Поэтому, наверное, я поставлю оценку 3 из 10. Потому что наша система все-таки носит некий рекомендательный характер. Наш накопленный опыт позволяет нам уже видеть, какие задания давать и какие планы строить. Любой спортсмен имеет право как однократно, так и системно отказаться от выполнения задания», — сказала Тутберидзе.