Тутберидзе ответила на критику о своих жестких методах работы

Заслуженный тренер России Этери Тутберидзе в интервью на YouTube-канале «Тинькофф»
«Я не считаю нашу команду и наши методы жесткими или уж тем более жестокими. Поэтому, наверное, я поставлю оценку 3 из 10. Потому что наша система все-таки носит некий рекомендательный характер. Наш накопленный опыт позволяет нам уже видеть, какие задания давать и какие планы строить. Любой спортсмен имеет право как однократно, так и системно отказаться от выполнения задания», — сказала Тутберидзе.
Этери Тутберидзе подготовила двукратную чемпионку мира и серебряного призера Олимпийских игр Евгению Медведеву, олимпийских чемпионок Юлию Липницкую, Алину Загитову и Анну Щербакову, вице-чемпионку мира Элизабет Турсынбаеву, чемпионку Европы Алену Косторную, призеров чемпионатов Европы Сергея Воронова, Мориса Квителашвили и Александру Трусову.
В 2020 году Этери Тутберидзе была признана лучшим тренером Международным союзом конькобежцев (ISU).