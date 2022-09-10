Фигуристка «Ангелов Плющенко» будет выступать за Израиль

Российская фигуристка Софья Шифрина, которая тренируется в академии двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, будет представлять Израиль.

Фото: Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией) (организация запрещена в России) Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Как сообщает «Матч ТВ», спортсменка сделала соответствующие пометки в своих социальных сетях.

Федерации двух стран и официальные представители спортсменки пока не подтвердили публично факт смены спортивного гражданства.

13-летняя Шифрина на прошлогоднем юниорском первенстве России заняла 11-е место в старшей возрастной группе.

Ранее стало известно, что в Федерацию фигурного катания на коньках России (ФФККР) с начала года поступило 19 запросов на смену спортивного гражданства.

ФФККР заявила, что будет настаивать на карантине для каждого фигуриста, меняющего гражданство.

Напомним, что Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских и белорусских атлетов от соревнований. ISU объяснил такое решение рекомендациями Международного олимпийского комитета (МОК). В начале июня на конгрессе ISU это решение было подтверждено. Оно носит бессрочный характер.