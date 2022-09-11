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2 часа назад

Венгерская фигуристка пригрозила уйти из сборной из-за российской спортсменки

Lenta.ruиещё 2

Венгерская фигуристка Вивьенн Папп пригрозила уйти из сборной из-за российской спортсменки Полины Джуманиязовой. Об этом сообщает Valasz Online.

Венгерская фигуристка пригрозила уйти из сборной из-за российской спортсменки
Фото: РИА НовостиРИА Новости

14-летняя Папп заявила, что сменит сборную, если ее место займет натурализованная россиянка.

«У меня были отличные результаты, но внезапно нашлась россиянка. Поеду туда, где меня ждут и ценят. Моя прекрасная страна во мне не нуждается», — объяснила она.

8 сентября стало известно, что Федерация фигурного катания на коньках России рассмотрит семь заявок на смену спортивного гражданства. Генеральный директор организации Александр Коган добавил, что четыре спортсмена, ранее сменившие флаг, вернулись в Россию в этом году.

Ранее российские фигуристки Мария Дмитриева, Софья Шифрина, Ульяна Ширяева и Инга Гургенидзе приняли решение выступать за другие страны. Дмитриева и Шифрина будут кататься за сборную Израиля, Ширяева — за Канаду, Гургенидзе — за Грузию.

Фигурное катание,Мария Дмитриева,Александр Коган,
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