«15-летнюю девчонку затерроризировали на Олимпиаде в Пекине. Сначала снесли ей психологическое равновесие, а потом стали защищать. Мол, вот она несовершеннолетняя, у нее, наверное, психика слабая. Чтобы с себя ответственн

И бах! Стали еще винить Тутберидзе, тренеров, наставников, кто ее послал на эти соревнования. И все это, учитывая ее уровень таланта, мастерства и нашей школы советской, российской фигурного катания, которая всегда была сильной. И все это начало отражаться и на других видах спорта. Конечно, нас боятся", — сказал Лайшев в интервью «Татар-информу».