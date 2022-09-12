Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+23° в 
USD 60.47EUR 60.86
Войти в почту
1 час назад

Лайшев — о Валиевой: 15-летнюю девчонку затерроризировали на Олимпиаде в Пекине

Чемпионат.com

Президент «Самбо-70» Ренат Лайшев высказался о выступлении российской фигуристки Камилы Валиевой на Олимпиаде в Пекине.

«15-летнюю девчонку затерроризировали на Олимпиаде»
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«15-летнюю девчонку затерроризировали на Олимпиаде в Пекине. Сначала снесли ей психологическое равновесие, а потом стали защищать. Мол, вот она несовершеннолетняя, у нее, наверное, психика слабая. Чтобы с себя ответственн

И бах! Стали еще винить Тутберидзе, тренеров, наставников, кто ее послал на эти соревнования. И все это, учитывая ее уровень таланта, мастерства и нашей школы советской, российской фигурного катания, которая всегда была сильной. И все это начало отражаться и на других видах спорта. Конечно, нас боятся", — сказал Лайшев в интервью «Татар-информу».

Фигурное катание,Камила Валиева,Ренат Лайшев,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители