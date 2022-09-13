Щербакова пропустит контрольные прокаты сборной России

Олимпийская чемпионка — 2022 Анна Щербакова не примет участия в контрольных прокатах сборной России по фигурному катанию, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

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Изначально фигуристка была включена в опубликованный Первым каналом список фигуристов, которые должны принять участие в контрольных прокатах.

Точная причина, по которой Щербакова пропустит прокаты, не уточняется. Однако в августе этого года фигуристка, которая занимается в группе Этери Тутберидзе, перенесла операцию в связи с разрывом заднего рога мениска. О сроках восстановления спортсменки пока неизвестно.

Контрольные прокаты сборной России пройдут с 24 по 25 сентября на ледовой арене «Мегаспорт» в Москве.

Щербакова — олимпийская чемпионка Игр-2022, трехкратная чемпионка России, чемпионка мира (2021) и победительница национального командного первенства (2021).