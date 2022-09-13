Навка объяснила пропуск Щербаковой контрольных прокатов сборной РФ

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка прокомментировала пропуск фигуристкой Анной Щербаковой контрольных прокатов сборной России. Как сообщает Metaratings.ru, она заявила, что сейчас девушка восстанавливается после операции.

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«Сейчас сложно говорить, повлияет ли это на ее карьеру. Она молодая, и многое зависит от ее желания», — заявила Навка.

Она добавила, что в России есть примеры, когда фигуристы выходили на лед после серьезных травм. В частности, Навка напомнила о карьерах Евгения Плющенко и Алексея Ягудина. При этом Татьяна заявила, что Щербакову очень ждут любители фигурного катания и фанаты.

Анна Щербакова — золотая чемпионка Олимпийских игр в Пекине, трехкратная победительница кубков России, лидер национального командного первенства. В августе сообщалось, что девушка перенесла операцию в связи с разрывом заднего рога мениска. Сроки восстановления после хирургического вмешательства не назывались.