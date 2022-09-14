Что будет с Валиевой после завершения расследования дела о допинге

Юрист Анна Анцелиович в беседе с «Чемпионатом» прокомментировала сообщения о завершении расследования Российского антидопингового агентства по делу фигуристки Камилы Валиевой. В частности, она раскрыла дальнейший ход разбирательств.

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По словам Анцелиович, материалы расследования в настоящее время переданы в отдел обработки результатов. Данный этап предполагает официальное уведомление Валиевой об обнаруженном в ходе разбирательств и проведение слушания в дисциплинарном антидопинговом комитете, на котором фигуристка сможет защитить свои права в случае необходимости. Во время заседания решение по факту нарушения правил — было оно или нет — примет независимый от РУСАДА комитет, добавила юрист.

Анцелиович отметила, что слушания и вынесение решения обычно проводятся в один день. При этом в течение 21 дня с момента получения всеми заинтересованными сторонами, в том числе WADA, ISU и МОК, результатов заседания ими может быть подана апелляция в отношении их. Несмотря на это, Анцелиович выразила уверенность, что слушания пройдут быстро и решения будет вынесено в ближайшее время, ждать еще полгода его «точно не придется».