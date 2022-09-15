РУСАДА рассказало, когда пройдут слушания по делу Валиевой

Слушания по делу олимпийской чемпионки по фигурному катанию в командных соревнованиях Камилы Валиевой, подозреваемой в нарушении антидопинговых правил, могут состояться в конце сентября или в начале октября.
Об этом ТАСС в четверг заявила генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Вероника Логинова.
"Вчера мы завершили расследование, - сказал Логинова. - Теперь будет процедура обработки результатов в соответствии с международными нормами и требованиями. Точную дату назвать не можем. Либо конец сентября, либо начало октября".