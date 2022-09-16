Медведева оценила свою популярность

Российская фигуристка Евгения Медведева рассказала, что не считает себя сверхпопулярным человеком. Об этом пишет «Спорт-Экспресс».

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По ее словам, она не причисляется себя к категории сверхпопулярного человека, таких как, например, телеведущий Дмитрий Нагиев.

«Я лишь активно начала заниматься этой деятельностью после Олимпиады-2018, большого события для нашей страны. По сей день я участвую в каких-то проектах, появляются новые инфоповоды и контракты. Это и помогает продвигать мою медийность», — сказала Медведева.

Напомним, скоро на Первом канале выйдет новый сезон шоу «Ледниковый период», в котором снова примет участие Медведева. Поклонники предполагают, что фигуристка снова будет кататься в паре с блогером Даней Милохиным, однако телеканал пока это не подтверждал.