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1 час назад

Медведева оценила свою популярность

Елена Прошина

Российская фигуристка Евгения Медведева рассказала, что не считает себя сверхпопулярным человеком. Об этом пишет «Спорт-Экспресс».

Медведева оценила свою популярность
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По ее словам, она не причисляется себя к категории сверхпопулярного человека, таких как, например, телеведущий Дмитрий Нагиев.

«Я лишь активно начала заниматься этой деятельностью после Олимпиады-2018, большого события для нашей страны. По сей день я участвую в каких-то проектах, появляются новые инфоповоды и контракты. Это и помогает продвигать мою медийность», — сказала Медведева.

Напомним, скоро на Первом канале выйдет новый сезон шоу «Ледниковый период», в котором снова примет участие Медведева. Поклонники предполагают, что фигуристка снова будет кататься в паре с блогером Даней Милохиным, однако телеканал пока это не подтверждал.

В прошлом году Медведева с Милохиным уже принимали участие в шоу «Ледниковый период», где получили приз зрительских симпатий и денежный приз от спонсора в размере 1 млн рублей. Победителями сезона стали Федор Федотов и Татьяна Волосожар.

Фигурное катание,Евгения Медведева,Татьяна Волосожар,Дмитрий Нагиев,Первый канал,
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