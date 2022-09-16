Глава Американского антидопингового агентства (USADA) Трэвис Тайгерт предположил, что в ходе расследования дела российской фигуристки Камилы Валиевой были найдены достаточные доказательства ее вины. Его слова приводит USA TODAY.
Ранее Камила Валиева оказалась в центре допинг-скандала на Олимпиаде в Пекине. Во время Игр стало известно о положительной допинг-пробе на триметазидин, которую спортсменка сдала 25 декабря 2021 года. При этом те допинг-пробы, которые у фигуристки взяли в ходе ОИ, были отрицательными. В итоге Валиевой разрешили участвовать в индивидуальных соревнованиях с учетом ее статуса защищенного лица (ей не было 16 лет), где она заняла только четвертое место.
14 сентября генеральный директор РУСАДА Вероника Логинова сообщила об окончании расследования по делу Валиевой. Ведется подготовка документов для организации слушаний в дисциплинарном антидопинговом комитете.
«Учитывая, что расследование РУСАДА завершено и дело направляется в суд, они должны были найти достаточные доказательства нарушения, иначе дело было бы закрыто, а Всемирное антидопинговое агентство (WADA) было бы уведомлено о своем праве на апелляцию», - прокомментировал заявление Российского антидопингового агентства Трэвис Тайгерт.
Он также посетовал, что из-за долгого разбирательства члены сборной США по фигурному катанию до сих пор не получили завоеванные ими олимпийские медали.
7 февраля сборная России досрочно завоевала золото Олимпийских игр в Пекине в командном соревновании по фигурному катанию, обойдя американских и японских спортсменов. Однако церемонию награждения отменили из-за положительной пробы Валиевой.