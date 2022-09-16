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1 час назад

МОК заподозрили в намеренном затягивании рассмотрения дела Валиевой

Елена Прошина

Международный олимпийский комитет может затянуть рассмотрение дела спортсменки Камилы Валиевой до изменения политической ситуации в мире. Такое мнение в интервью RT высказал чемпион Европы по фигурному катанию Сергей Новицкий.

МОК заподозрили в намеренном затягивании рассмотрения дела Валиевой
Фото: ТАССТАСС

«Мне сложно об этом судить, но, возможно, МОК просто намерен затянуть время, чтобы дождаться изменения ситуации в мире. И тогда будет смысл отдать медаль Валиевой и ее партнерам по сборной России за командный турнир либо не отдавать. Пока же никакого понимания в данном вопросе нет», — приводятся в материале слова Новицкого.

Он предположил, что МОК просто не хочет поддаваться влиянию политиков. При этом, по словам Новицкого, ему все равно непонятно затягивание процесса, ведь все сроки уже прошли даже если учесть «крайнюю неповоротливость» государственной бюрократической машины.

Ранее стало известно о завершении РУСАДА расследования допинг-скандала с Камилой Валиевой.

Напомним, что он разгорелся на ОИ-2022, когда проба фигуристки дала положительный результат. До объявления об этом Валиева внесла значительный вклад в победу России в командном турнире соревнований, а также не проиграла ни одного старта. Скандал подкосил спортсменку и, несмотря на доступ к личному турниру, она смогла стать лишь четвертой.

Фигурное катание,Камила Валиева,Сергей Новицкий,СБОРНАЯ РОССИИ,
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