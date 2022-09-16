МОК заподозрили в намеренном затягивании рассмотрения дела Валиевой

Международный олимпийский комитет может затянуть рассмотрение дела спортсменки Камилы Валиевой до изменения политической ситуации в мире. Такое мнение в интервью RT высказал чемпион Европы по фигурному катанию Сергей Новицкий.

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«Мне сложно об этом судить, но, возможно, МОК просто намерен затянуть время, чтобы дождаться изменения ситуации в мире. И тогда будет смысл отдать медаль Валиевой и ее партнерам по сборной России за командный турнир либо не отдавать. Пока же никакого понимания в данном вопросе нет», — приводятся в материале слова Новицкого.

Он предположил, что МОК просто не хочет поддаваться влиянию политиков. При этом, по словам Новицкого, ему все равно непонятно затягивание процесса, ведь все сроки уже прошли даже если учесть «крайнюю неповоротливость» государственной бюрократической машины.

Ранее стало известно о завершении РУСАДА расследования допинг-скандала с Камилой Валиевой.