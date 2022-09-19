Объявлен призовой фонд сезона для российских фигуристов

Призовой фонд предстоящего российского сезона в фигурном катании составит более 100 млн рублей. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).

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Победители этапов Гран-при России получат по 500 тыс. рублей, занявшие вторые места - по 300 тыс. рублей, ставшие третьими - по 200 тыс. рублей. Победитель финала Гран-при России получит 1 млн рублей, спортсмен, ставший вторым, - 750 тыс. рублей, замкнувший тройку лучших - 500 тыс. рублей. Победитель чемпионата России получит 2,5 млн рублей, фигурист, ставший вторым, - 1,5 млн рублей, занявший третью позицию - 1 млн рублей.

В течение сезона каждому фигуристу начисляются рейтинговые очки в соответствии с занятом местом на турнире и его престижностью. Наибольшее количество очков присуждается на чемпионате России. По итогам сезона лучшие спортсмены, занявшие первые три места в гонке в каждом виде соревнований, получат дополнительные призовые: за первое место - 5 млн рублей, за второе - 2,5 млн рублей, за третье - 1 млн рублей. Призовой фонд чемпионата России по прыжкам и Открытого турнира по шоу-программам составит 10 млн рублей, Кубка Первого канала - 20 млн рублей.

"Мы сделали большой призовой фонд - больше 100 млн рублей, - сказал генеральный директор ФФККР Александр Коган. - Это должно поддержать и спортсменов, и тренеров, и интерес к фигурному катанию с точки зрения финансовых потерь из-за неучастия в международных крупных соревнованиях".