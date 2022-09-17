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1 час назад

СМИ: дочь Тутберидзе Дэвис и Смолкин выступят на Кубке вызова в США

ТАССиещё 1

Российские фигуристы Диана Дэвис и Глеб Смолкин, выступающие в танцах на льду, примут участие в Кубке вызова в Ардморе (США, штат Пенсильвания). Об этом в субботу сообщил в Twitter американский журналист Дэйв Лиз.

Дочь Тутберидзе Дэвис и Смолкин выступят на Кубке вызова в США
Фото: ТАССТАСС

7 июня Лиз со ссылкой на мать Дэвис, тренера Этери Тутберидзе сообщил, что фигуристка будет выступать за сборную США. 30 июня Дэвис и Смолкин сообщили в Telegram-канале, что остаются в сборной России.

"Ожидается, что Диана Дэвис и Глеб Смолкин примут участие в Кубке вызова в Ардморе на следующей неделе. Они должны выступить там, поскольку у них нет допуска на чемпионат США. Кубок вызова в Ардморе является последним турниром в Национальной квалификационной серии США для танцевальных дуэтов", - написал Лиз.

Кубок вызова в Ардморе пройдет 22-25 сентября.

Дэвис 19 лет, Смолкину 23 года, в их активе серебро чемпионата России 2022 года. На дебютных для себя Олимпийских играх в Пекине дуэт занял 14-е место.

1 марта Международный союз конькобежцев (ISU) принял решение отстранить российских и белорусских спортсменов от всех соревнований под эгидой организации. Запрет на участие в соревнованиях касается фигурного катания, шорт-трека и конькобежного спорта.

Фигурное катание,Глеб Смолкин,Этери Тутберидзе,СБОРНАЯ РОССИИ,
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