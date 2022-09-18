Выступающий за США Илья Малинин попал в Книгу Гиннесса

Выступающий за США фигурист Илья Малинин попал в Книгу рекордов Гиннесса, чисто исполнив четверной аксель.

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«Первый четверной аксель в соревнованиях по фигурному катанию исполнил Илья Малинин (США) на US International Classic в Лейк-Плэсиде, Нью-Йорк, США, 14 сентября 2022 года», - гласит запись в летописи рекордов.

Аксель считается самым сложным элементом у фигуристов. Это единственный прыжок в фигурном катании с движением вперед. То есть четверной аксель фактически состоит из четырех с половиной оборотов.

Прыжок назван по имени норвежского фигуриста Акселя Паульсена, впервые исполнившего его в 1882 году.

Ранее два других фигуриста — Юдзуру Ханю и Артур Дмитриев-младший — выполняли четверной аксель на соревнованиях( Олимпиада - 2022 и Чемпионат США - 2022), но «не чисто» - с недокрутом в 90 градусов. Таким образом Малинин был признан первым рекордсменом.

Малинин родился в США в семье фигуристов Татьяны Малининой и Романа Скорнякова, уроженцев России. В конце 90-х они переехали в США.