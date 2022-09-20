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1 час назад

Дочь Тутберидзе опровергла намерение выступить на турнире в США

Lenta.ruиещё 12

Дочь тренера Этери Тутберидзе, российская фигуристка Диана Дэвис, выступающая в паре с Глебом Смолкиным, опровергла намерение принять участие в турнире в США. Об этом она сообщила в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).

Дочь Тутберидзе прояснила ситуацию с турниром в США
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Мы не участвуем в Challenge Cup», — написала фигуристка.

Ранее она сообщила, что пара также пропустит контрольные прокаты сборной России из-за проблем с документами Смолкина.

19 сентября стало известно, что Дэвис и Смолкин стали членами Федерации фигурного катания США. Отмечалось, что спортсмены намерены отобраться в сборную США. Для выступающих в танцах на льду пар Challenge Cup является последней возможностью попасть на первенство страны.

Дэвис и Смолкин дебютировали во взрослой сборной России в прошлом сезоне. Они стали восьмыми на чемпионате Европы и заняли 14-е место на Олимпийских играх в Пекине. Также на счету пары серебро чемпионата России и бронза первенства страны среди юниоров.

Фигурное катание,Глеб Смолкин,Этери Тутберидзе,СБОРНАЯ РОССИИ,
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