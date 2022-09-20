Дочь Тутберидзе прояснила ситуацию с турниром в США

Дочь тренера Этери Тутберидзе, российская фигуристка Диана Дэвис, выступающая в паре с Глебом Смолкиным, опровергла намерение принять участие в турнире в США. Об этом она сообщила в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).

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«Мы не участвуем в Challenge Cup», — написала фигуристка.

Ранее она сообщила, что пара также пропустит контрольные прокаты сборной России из-за проблем с документами Смолкина.

19 сентября стало известно, что Дэвис и Смолкин стали членами Федерации фигурного катания США. Отмечалось, что спортсмены намерены отобраться в сборную США. Для выступающих в танцах на льду пар Challenge Cup является последней возможностью попасть на первенство страны.