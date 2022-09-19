Дэвис и Смолкин оправдались за пропуск контрольных прокатов сборной России

Молодые российские фигуристы Диана Дэвис и Глеб Смолкин, проживающие в настоящее время в США, признались в социальных сетях, что по объективным причинам не смогут приехать на контрольные прокаты сборной России. Об этом пишет «Спорт-экспресс».

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Отмечается, что в спортивных изданиях появилась непроверенная информация о том, что Дэвис и Смолкин стали членами Ассоциации фигурного катания США (USFS). Кроме того, журналисты заявили, что фигуристы планируют пройти отбор в сборную Штатов по фигурному катанию.

Дэвис пояснила, что не приедет вместе со своим партнером на контрольные прокаты из-за того, что не удалось «оформить Глебу документы, позволяющие законно выезжать из страны».

Молодые российские спортсмены станут первыми отечественными фигуристами, которые после начала спецоперации выступят на международном турнире, сообщает «КоммерсантЪ» со ссылкой на источники.