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35 минут назад

В WADA прокомментировали допинговое дело Валиевой

Деловая газета "Взгляд"иещё 1

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) ожидает решения Российского антидопингового агентства (РУСАДА) по итогам расследования дела олимпийской чемпионки по фигурному катанию Камилы Валиевой перед принятием дальнейших действий, сообщил глава WADA Витольд Банька Reuters.

«Мы знаем дату слушания (по делу Валиевой), поэтому нам нужно дождаться решения, а затем WADA решит, что делать. Мы очень внимательно следим за этим вопросом, в прошлом месяце я отметил необходимость ускорения этого процесса. Теперь мы знаем, что слушания могут состояться очень скоро. Давайте подождем», – цитирует РИА «Новости» Баньку.

Напомним, сборная России, в составе которой выступала Валиева, выиграла олимпийское золото Игр в командном турнире в феврале 2022 года.

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В рамках произвольной программы на зимних Олимпийских играх в Пекине Камила Валиева дважды упала в произвольной программе и заняла четвертое место.

До этого вокруг Валиевой разгорелся скандал: Международное агентство допинг-тестирования сообщило, что допинг-проба фигуристки от 25 декабря дала положительный результат на триметазидин. РУСАДА наложило на Валиеву временное отстранение, после апелляции спортсменки 9 февраля оно было снято, спортсменку все же допустили до соревнований.

Фигурное катание,Видео,Витольд Банька,Камила Валиева,СБОРНАЯ РОССИИ,Всемирное антидопинговое агентство,
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