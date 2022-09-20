В WADA прокомментировали допинговое дело Валиевой

«Мы знаем дату слушания (по делу Валиевой), поэтому нам нужно дождаться решения, а затем WADA решит, что делать. Мы очень внимательно следим за этим вопросом, в прошлом месяце я отметил необходимость ускорения этого процесса. Теперь мы знаем, что слушания могут состояться очень скоро. Давайте подождем», – цитирует РИА «Новости» Баньку.