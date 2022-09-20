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1 час назад

Урманов о переходе Дэвис и Смолкина в США: надо спросить Тутберидзе, что у нее в голове

Газета.Ru

Олимпийский чемпион 1994 года по фигурному катанию Алексей Урманов прокомментировал сообщения о том, что российский танцевальный дуэт Дианы Дэвис и Глеба Смолкина стали членами Федерации фигурного катания США (US Figure Skating).

Урманов: Надо спросить Тутберидзе, что у нее в голове
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Наверное, Федерация фигурного катания на коньках России разрешила спортсменам менять страну, здесь все легитимно и адекватно. Этим всем процессом рулит же мама Дианы, надо у нее спросить, что у нее в голове. Но я не думаю, что они вернутся в сборную России, таких фокусов еще никто не вытворял», – приводит слова Урманова Metaratings.ru.

Дэвис является дочерью известного российского тренера Этери Тутберидзе. Летом в СМИ неоднократно появлялись публикации о возможном уходе танцевального дуэта в другую сборную.

Накануне Дэвис на фоне слухов о возможном переходе спортсменов в Федерацию фигурного катания США сообщила, что танцевальный дуэт не примет участия в контрольных прокатах сборной России.

«В связи с тем, что мы не смогли оформить Глебу документы, позволяющие законно выезжать из страны, мы, к сожалению, не сможем приехать на контрольные прокаты сборной», — написала Дэвис в соцсетях.

Ранее олимпийская чемпионка по прыжкам в воду, спортивная журналистка Елена Вайцеховская задалась вопросом, зачем российские фигуристы Диана Дэвис и Глеб Смолкин в нынешней ситуации продолжают тренироваться в США.

Фигурное катание,Глеб Смолкин,Этери Тутберидзе,Алексей Урманов,СБОРНАЯ РОССИИ,
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