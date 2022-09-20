Урманов: Надо спросить Тутберидзе, что у нее в голове

«Наверное, Федерация фигурного катания на коньках России разрешила спортсменам менять страну, здесь все легитимно и адекватно. Этим всем процессом рулит же мама Дианы, надо у нее спросить, что у нее в голове. Но я не думаю, что они вернутся в сборную России, таких фокусов еще никто не вытворял», – приводит слова Урманова Metaratings.ru.