Урманов: Надо спросить Тутберидзе, что у нее в голове

Олимпийский чемпион 1994 года по фигурному катанию Алексей Урманов прокомментировал сообщения о том, что российский танцевальный дуэт Дианы Дэвис и Глеба Смолкина стали членами Федерации фигурного катания США (US Figure Skating).
«Наверное, Федерация фигурного катания на коньках России разрешила спортсменам менять страну, здесь все легитимно и адекватно. Этим всем процессом рулит же мама Дианы, надо у нее спросить, что у нее в голове. Но я не думаю, что они вернутся в сборную России, таких фокусов еще никто не вытворял», – приводит слова Урманова Metaratings.ru.
Дэвис является дочерью известного российского тренера Этери Тутберидзе. Летом в СМИ неоднократно появлялись публикации о возможном уходе танцевального дуэта в другую сборную.
Накануне Дэвис на фоне слухов о возможном переходе спортсменов в Федерацию фигурного катания США сообщила, что танцевальный дуэт не примет участия в контрольных прокатах сборной России.
«В связи с тем, что мы не смогли оформить Глебу документы, позволяющие законно выезжать из страны, мы, к сожалению, не сможем приехать на контрольные прокаты сборной», — написала Дэвис в соцсетях.
Ранее олимпийская чемпионка по прыжкам в воду, спортивная журналистка Елена Вайцеховская задалась вопросом, зачем российские фигуристы Диана Дэвис и Глеб Смолкин в нынешней ситуации продолжают тренироваться в США.