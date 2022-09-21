«Выдуманная история»: Далалоян о допинговом деле Валиевой

«Как мы в последнее время поняли, политика может повлиять на все, даже на спорт. Поэтому, к сожалению, никто этого не исключает. Но, надеемся на лучшее.



Лично я совершенно не верю, что там был допинг. Это абсолютно выдуманная история, которая направлена на то, чтобы сломить российских спортсменов, в частности Камилу Валиеву, одну из лучших фигуристок страны», – приводит слова Далалояна «РБ Спорт».