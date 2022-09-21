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1 час назад

Далалоян считает, что допинговое дело Валиевой направлено на то, чтобы сломить российских спортсменов

Газета.Ru

Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Артур Далалоян прокомментировал ситуацию с допингом российской фигуристки Камилы Валиевой.

«Выдуманная история»: Далалоян о допинговом деле Валиевой
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Как мы в последнее время поняли, политика может повлиять на все, даже на спорт. Поэтому, к сожалению, никто этого не исключает. Но, надеемся на лучшее.

Лично я совершенно не верю, что там был допинг. Это абсолютно выдуманная история, которая направлена на то, чтобы сломить российских спортсменов, в частности Камилу Валиеву, одну из лучших фигуристок страны», – приводит слова Далалояна «РБ Спорт».

Напомним, во время Олимпийских игр — 2022 вокруг Валиевой разгорелся допинговый скандал. В пробе спортсменки, которую она сдала в декабре 2021 года, было найдено запрещенное вещество.

Ее хотели отстранить от участия в Играх. Буквально за сутки до старта личных соревнований у женщин было принято решение о ее допуске к турниру. В итоге Валиева заняла четвертое место, не справившись с волнением в произвольной программе.

В августе стало известно, что расследование по допинговому делу Валиевой находится на завершающем этапе. 14 сентября Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) сообщило об окончании расследования дела фигуристки.

Ранее президент Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольд Банька призвал Россию ускорить рассмотрение дела Камилы Валиевой.

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