РУСАДА возможно нашло доказательства вины Валиевой

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) собрало «достаточно убедительные» доказательства, подтверждающие факт нарушения антидопинговых правил со стороны олимпийской чемпионки 2022 года в командных соревнованиях фигуристов Камилы Валиевой . Об этом сообщается в телеграм-канале спортивного агента Андрея Митькова .

Напомним, Валиева выступала в личном турнире на ОИ-2022 на фоне допинг-скандала, после того как стало известно, что её допинг-проба, взятая в декабре 2021 года, дала положительный результат. Недавно в РУСАДА объявили, что закончили расследование по делу.