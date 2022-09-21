Сообщения о положительной допинг-пробе Валиевой назвали ложью

«Где проба Валиевой дала положительный результат? Это может быть провокация. Сегодня это возможно. Думаю, так оно и есть. Не может проба дать такой результат. С 1 сентября Валиева уже не в «Самбо-70». Это глупость. При сегодняшней политической обстановке ложку дегтя на нас кидают. Хотят добить маленькую девочку», – цитирует Лайшева РИА «Новости».