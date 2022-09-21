Сообщения о положительной допинг-пробе Валиевой назвали ложью

Заявления о якобы положительной допинг-пробе российской олимпийской чемпионки и фигуристки Камилы Валиевой недостоверны, заявил глава центра спорта и образования «Самбо-70» Ренат Лайшев.
«Где проба Валиевой дала положительный результат? Это может быть провокация. Сегодня это возможно. Думаю, так оно и есть. Не может проба дать такой результат. С 1 сентября Валиева уже не в «Самбо-70». Это глупость. При сегодняшней политической обстановке ложку дегтя на нас кидают. Хотят добить маленькую девочку», – цитирует Лайшева РИА «Новости».
Ранее американский журналист Дейв Ливз заявил, что допинг-проба B российской фигуристки от 25 декабря 2021 года оказалась якобы положительной, в ней, по его данным, нашли запрещенный препарат триметазидин.
В феврале Международное агентство допинг-тестирования сообщило, что допинг-проба фигуристки от 25 декабря дала положительный результат на триметазидин. РУСАДА наложило на Валиеву временное отстранение, после апелляции спортсменки 9 февраля оно было снято, спортсменку все же допустили до соревнований.