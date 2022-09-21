Жулин: "Кого теперь волнует проба Валиевой?"

«Кого теперь волнует проба Валиевой? Ну, положительная, значит, положительная. Если бы она была интересна миру фигурного катания, то дали бы условный срок. Мизерная часть вещества, которое непонятно как попало… Потеряли девчонку. Такого таланта давно не было… Боюсь, больше никогда и не будет», — сказал Жулин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.