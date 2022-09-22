«Давайте разберемcя — был допинг или нет. Я еще давно задавал вопроc: «Допинг или проклятые империалиcты подcыпали»? Каким образом образовалоcь запрещенное вещеcтво? Мы никаких объяcнений ни от группы Тутберидзе, ни от cпортcменки c ее предcтавителями не cлышали.



Сейчас говорить, что наших бьют и что проклятые империалисты оклеветали нашу девочку… Все может быть. Но вместе с тем хотелось бы понять: а что там вообще происходило? Все ж неспроста, как было в мультфильме про Карлсона.



Пока все молчат, а все остальное — в пользу бедных. Можно заклеймить позором проклятый Запад и чертовых империалистов. Но как по классике: а был ли мальчик — а был ли допинг? Нам пока никто не объяснил. Поэтому мы ждем информации от заинтересованных сторон.



Должны быть какие-то факты с обеих сторон. Пока можно сказать, что от недостатка информации рождаются самые разные слухи. И мы своим молчанием отчасти даем фору тем, которые что-то там пишут», — приводит слова телеведущего «Чемпионат.com».