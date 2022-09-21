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2 часа назад

"Надоели!": Тарасова про сообщения о положительной допинг-пробе Валиевой

Елена Прошина

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова отреагировала на сообщение американского журналиста Дэвида Лиса о положительной допинг-пробе у спортсменки Камилы Валиевой. В разговоре с «Чемпионатом» она назвала эту информацию «очередной сплетней».

"Надоели!": Тарасова про сообщения о положительной допинг-пробе Валиевой
Фото: ТАССТАСС

«Откуда американцы знают о допинг-пробе Валиевой? И что американские СМИ знают? Кто им дал информацию? Очередная сплетня! Надоели! Никаких сил от них нет! Хотят без соревнований выиграть!» — считает Тарасова.

Напомним, что допинг-скандал вокруг положительной пробы Валиевой разгорелся на ОИ-2022. До объявления об этом фигуристка внесла значительный вклад в победу России в командном турнире соревнований, а также не проиграла ни одного старта.

Скандал подкосил спортсменку и, несмотря на доступ к личному турниру, она смогла стать лишь четвертой. Недавно РУСАДА завершил расследования по делу Валиевой, однако слушания по нему пока не прошли.

Фигурное катание,Камила Валиева,Татьяна Тарасова,
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