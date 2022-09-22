Олимпийская чемпионка Игр-2022 в женском одиночном катании российская фигуристка Анна Щербакова вернулась к тренировкам на льду. Об этом спортсменка сообщила в социальной сети, опубликовав новую фотографию.

Фото: ГОЛУБОВИЧ ДМИТРИЙ, «ЧЕМПИОНАТ» ГОЛУБОВИЧ ДМИТРИЙ, «ЧЕМПИОНАТ»

«Назад домой», — подписала фотографию Анна Щербакова в социальной сети.

Напомним, в августе Щербакова была прооперирована в Германии в связи с разрывом заднего рога мениска. Как сообщила Анна, травма мешала ей полноценно тренироваться.