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1 час назад

Анна Щербакова вернулась к тренировкам на льду

Чемпионат.com

Олимпийская чемпионка Игр-2022 в женском одиночном катании российская фигуристка Анна Щербакова вернулась к тренировкам на льду. Об этом спортсменка сообщила в социальной сети, опубликовав новую фотографию.

Щербакова вернулась к тренировкам на льду
Фото: ГОЛУБОВИЧ ДМИТРИЙ, «ЧЕМПИОНАТ»ГОЛУБОВИЧ ДМИТРИЙ, «ЧЕМПИОНАТ»
ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА АННЫ ЩЕРБАКОВОЙ

«Назад домой», — подписала фотографию Анна Щербакова в социальной сети.

Напомним, в августе Щербакова была прооперирована в Германии в связи с разрывом заднего рога мениска. Как сообщила Анна, травма мешала ей полноценно тренироваться.

На зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай), которые прошли в феврале, Анна Щербакова опередила соотечественницу Александру Трусову и японку Каори Сакамото, которые стали второй и третьей соответственно.

Фигурное катание,Каори Сакамото,Александра Трусова,Анна Щербакова,
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