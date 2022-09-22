Фигуристы Синицина и Кацалапов пропустят первую половину сезона

— Друзья, у нас был потрясающий олимпийский цикл. Невероятный. Мы выиграли чемпионаты Европы, мира, к Олимпиаде готовились в очень непростых условиях. Это был наш личный марафон на восемь лет, который принес огромное количество эмоций, впечатлений, счастья, медалей, в том числе самых важных в жизни спортсмена олимпийских медалей.



Но при этом отнял огромное количество сил. Мы постоянно на льду: тренировки, ледовые шоу. Так что форму держим на 100%. Но почувствовали, что хотим перезагрузиться как морально, так и физически. Поэтому, посоветовавшись друг с другом, тренерами и близкими, решили пропустить первую половину сезона, чтобы отдохнуть и восстановиться.



Тем более скоро у нас долгожданное событие в жизни, наша свадьба. И хочется на этом максимально сосредоточиться, насладиться каждым моментом подготовки, самого дня. Посвятить время друг другу. Надеемся, что вы с пониманием отнесетесь к нашему решению и поддержите его, — написал Кацалапов в Telegram канале.