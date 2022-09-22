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1 час назад

Фигуристы Синицина и Кацалапов пропустят первую половину сезона

Чемпионат.comиещё 2

Олимпийские чемпионы в командных соревнованиях Виктория Синицина и Никита Кацалапов, выступающие в танцах на льду, сообщили, что пропустят первую часть сезона 2022/23

Фигуристы Синицина и Кацалапов пропустят первую половину сезона
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Дуэт решил взять паузу в связи с усталостью после олимпийского сезона и предстоящей свадьбы. Синицина и Кацалапов не включены в список участников контрольных прокатов сборной команды России 24–25 сентября.

— Друзья, у нас был потрясающий олимпийский цикл. Невероятный. Мы выиграли чемпионаты Европы, мира, к Олимпиаде готовились в очень непростых условиях. Это был наш личный марафон на восемь лет, который принес огромное количество эмоций, впечатлений, счастья, медалей, в том числе самых важных в жизни спортсмена олимпийских медалей.

Но при этом отнял огромное количество сил. Мы постоянно на льду: тренировки, ледовые шоу. Так что форму держим на 100%. Но почувствовали, что хотим перезагрузиться как морально, так и физически. Поэтому, посоветовавшись друг с другом, тренерами и близкими, решили пропустить первую половину сезона, чтобы отдохнуть и восстановиться.

Тем более скоро у нас долгожданное событие в жизни, наша свадьба. И хочется на этом максимально сосредоточиться, насладиться каждым моментом подготовки, самого дня. Посвятить время друг другу. Надеемся, что вы с пониманием отнесетесь к нашему решению и поддержите его, — написал Кацалапов в Telegram канале.

Синицина и Кацалапов на Олимпиаде в Пекине завоевали золото в командных соревнованиях и серебро в танцах на льду. Кроме того, они являются чемпионами мира и двукратными чемпионами Европы.

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