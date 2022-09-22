В Совфеде вступились за Валиеву

Член Совета Федерации Эдуард Исаков отреагировал на обвинения о положительной допинг-пробе в адрес фигуристки Камилы Валиевой. Он уверен, что данные сообщения являются лишь очередной провокацией против России, передает «РИА Новости».
«Я считаю все обвинения против Камилы надуманными. Это провокация против Сборной России по фигурному катанию и нашей страны в целом», — приводятся в материале слова Исакова.
Он напомнил, что Запад травил Валиеву по «надуманным причинам» прямо на Зимних олимпийских играх в Пекине и теперь вновь, спустя семь месяцев, «пытается выставить ее «злостной допингисткой».
«И это при том, что сборная США по фигурному катанию активнее всех в мире штампует своим атлетам терапевтические исключения, позволяя им легально принимать допинг», — отметил член Совфеда.
В качестве примера он привел историю с Джессикой-Ноэль Калаланг, у которой нашли в крови стимулятор 4-СРА, но сняли все обвинения, посчитав объяснение спортсменки о том, что оно попало к ней через косметику, достаточным.
«Я не могу представить, чтобы наш атлет так легко отделался в подобной щекотливой ситуации», — добавил Исаков.
Кроме того он обратил внимание на то, что Валиеву обвиняют в серьезном нарушении на «основании допинг-проб, неизвестно где и как хранившихся девять месяцев» и «неожиданно всплывших на фоне новостей о возможности допуска спортсменов РФ на международные старты».