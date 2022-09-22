В Совфеде вступились за Валиеву

Член Совета Федерации Эдуард Исаков отреагировал на обвинения о положительной допинг-пробе в адрес фигуристки Камилы Валиевой. Он уверен, что данные сообщения являются лишь очередной провокацией против России, передает «РИА Новости».

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«Я считаю все обвинения против Камилы надуманными. Это провокация против Сборной России по фигурному катанию и нашей страны в целом», — приводятся в материале слова Исакова.

Он напомнил, что Запад травил Валиеву по «надуманным причинам» прямо на Зимних олимпийских играх в Пекине и теперь вновь, спустя семь месяцев, «пытается выставить ее «злостной допингисткой».

«И это при том, что сборная США по фигурному катанию активнее всех в мире штампует своим атлетам терапевтические исключения, позволяя им легально принимать допинг», — отметил член Совфеда.

В качестве примера он привел историю с Джессикой-Ноэль Калаланг, у которой нашли в крови стимулятор 4-СРА, но сняли все обвинения, посчитав объяснение спортсменки о том, что оно попало к ней через косметику, достаточным.

«Я не могу представить, чтобы наш атлет так легко отделался в подобной щекотливой ситуации», — добавил Исаков.