Трусова рассказала о мотивации продолжить карьеру после отстранения сборной

"Даже если бы не было никакой изоляции, у меня нет других причин — я хочу кататься для людей. Обидно, что так получилось. Но еще хуже тем, кто только собирался участвовать в международных стартах. Мы все-таки успели многое сделать в спорте, выступали на всех соревнованиях, включая Олимпийские игры", — цитирует спортсменку Общественная служба новостей.