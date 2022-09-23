Трусова рассказала о мотивации продолжить карьеру после отстранения сборной

Российская фигуристка Александра Трусова поделилась своими эмоциями и мотивацией к продолжению карьеры после того, как российская сборная была отстранена от международных турниров. Материал об этом выпустил журнал "Мир фигурного катания".
"Даже если бы не было никакой изоляции, у меня нет других причин — я хочу кататься для людей. Обидно, что так получилось. Но еще хуже тем, кто только собирался участвовать в международных стартах. Мы все-таки успели многое сделать в спорте, выступали на всех соревнованиях, включая Олимпийские игры", — цитирует спортсменку Общественная служба новостей.
Трусова также подчеркнула, что на данный момент не строит долгосрочных планов на карьеру в спорте. Она отметила, что не уходит со льда, но "живет сегодняшним днем", отказываясь от попыток заглядывать далеко в будущее. Она также отметила, что в настоящее время не ставит перед собой цели обязательно куда-то поехать и что-то непременно выиграть.