Китайский фан-клуб Валиевой выступил против бана российских спортсменов

Представительница китайского фан-клуба российской фигуристки Камилы Валиевой высказалась об отстранении отечественных спортсменов от международных соревнований.
"Мы выступаем против бана российских атлетов на соревнованиях, поскольку считаем, что спорт не имеет границ и не должен как-то относиться к политике. Все атлеты отдают свои годы тренировкам и тяжелой работе. Чтобы соревнования были честными, в них должны участвовать все спортсмены, хороших атлетов сдерживать нельзя. В частности, это касается Камилы: она лучшая фигуристка планеты, и если она не может соревноваться, то, как мне кажется, турниры теряют смысл", - приводит слова представителя фан-клуба "Чемпионат".
Валиева в сезоне 2021/22 заработала больше всех среди российских фигуристок. Ее гонорары составили около 111,3 тыс. долларов. На Олимпиаде в Пекине 15-летняя фигуристка в составе сборной России стала победительницей командного турнира. В личном первенстве россиянка осталась без медалей. В индивидуальных соревнованиях Олимпиады фигуристка смогла стать лишь четвертой, пропустив вперед себя двух соотечественниц (Анну Щербакову и Александру Трусову), а также представительницу Японии Каори Сакамото. Ранее председатель Ассоциации фигурного катания Финляндии Янне Корхонен заявил, что не видно ничего, что могло бы изменить позицию по россиянам.