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1 час назад

Китайский фан-клуб Валиевой выступил против бана российских спортсменов

Газета.Ruиещё 1

Представительница китайского фан-клуба российской фигуристки Камилы Валиевой высказалась об отстранении отечественных спортсменов от международных соревнований.

Китайский фан-клуб Валиевой выступил против бана российских спортсменов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Мы выступаем против бана российских атлетов на соревнованиях, поскольку считаем, что спорт не имеет границ и не должен как-то относиться к политике. Все атлеты отдают свои годы тренировкам и тяжелой работе. Чтобы соревнования были честными, в них должны участвовать все спортсмены, хороших атлетов сдерживать нельзя. В частности, это касается Камилы: она лучшая фигуристка планеты, и если она не может соревноваться, то, как мне кажется, турниры теряют смысл", - приводит слова представителя фан-клуба "Чемпионат".

Валиева в сезоне 2021/22 заработала больше всех среди российских фигуристок. Ее гонорары составили около 111,3 тыс. долларов. На Олимпиаде в Пекине 15-летняя фигуристка в составе сборной России стала победительницей командного турнира. В личном первенстве россиянка осталась без медалей. В индивидуальных соревнованиях Олимпиады фигуристка смогла стать лишь четвертой, пропустив вперед себя двух соотечественниц (Анну Щербакову и Александру Трусову), а также представительницу Японии Каори Сакамото. Ранее председатель Ассоциации фигурного катания Финляндии Янне Корхонен заявил, что не видно ничего, что могло бы изменить позицию по россиянам.

Фигурное катание,Камила Валиева,Каори Сакамото,Александра Трусова,Анна Щербакова,СБОРНАЯ РОССИИ,
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