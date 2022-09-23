Китайский фан-клуб Валиевой выступил против бана российских спортсменов

"Мы выступаем против бана российских атлетов на соревнованиях, поскольку считаем, что спорт не имеет границ и не должен как-то относиться к политике. Все атлеты отдают свои годы тренировкам и тяжелой работе. Чтобы соревнования были честными, в них должны участвовать все спортсмены, хороших атлетов сдерживать нельзя. В частности, это касается Камилы: она лучшая фигуристка планеты, и если она не может соревноваться, то, как мне кажется, турниры теряют смысл", - приводит слова представителя фан-клуба "Чемпионат".