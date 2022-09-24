Камила Валиева продемонстрировала свою короткую программу в Москве

Олимпийская чемпионка Камила Валиева продемонстрировала в Москве свою короткую программу. Об этом пишет ТАСС в своем Telegram-канале.

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На опубликованном в публикации ролике видно, что болельщики очень тепло встретили юную фигуристку, приветствовали ее аплодисментами.

Во время короткой программы девушка решила не рисковать и обойтись без тройного акселя. В итоге, под саундтрек к фильму «Интерстелар»: Cornfield Chase (Dorian Marko) и Tick-Tock (Hans Zimmer), она исполнила двойной аксель, тройной флип и каскад, в который вошли тройной лутц и тройной тулуп, сообщает «Газета.Ru».

«Пока у меня есть травмы, поэтому мне нельзя падать с четверных. Вообще падать нежелательно. Не буду торопить события, подожду полного восстановления. Это начало сезона, до следующих стартов у нас месяц», - рассказала Валиева в интервью каналу «Ход коньком. Фигурное катание».

После выступления спортсменки фанаты засыпали каток плюшевыми игрушками. Все они были тщательно собраны работниками стадиона, получилось несколько мешков.