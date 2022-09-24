Камила Валиева продемонстрировала свою короткую программу в Москве

Олимпийская чемпионка Камила Валиева продемонстрировала в Москве свою короткую программу. Об этом пишет ТАСС в своем Telegram-канале.
На опубликованном в публикации ролике видно, что болельщики очень тепло встретили юную фигуристку, приветствовали ее аплодисментами.
Во время короткой программы девушка решила не рисковать и обойтись без тройного акселя. В итоге, под саундтрек к фильму «Интерстелар»: Cornfield Chase (Dorian Marko) и Tick-Tock (Hans Zimmer), она исполнила двойной аксель, тройной флип и каскад, в который вошли тройной лутц и тройной тулуп, сообщает «Газета.Ru».
«Пока у меня есть травмы, поэтому мне нельзя падать с четверных. Вообще падать нежелательно. Не буду торопить события, подожду полного восстановления. Это начало сезона, до следующих стартов у нас месяц», - рассказала Валиева в интервью каналу «Ход коньком. Фигурное катание».
После выступления спортсменки фанаты засыпали каток плюшевыми игрушками. Все они были тщательно собраны работниками стадиона, получилось несколько мешков.
В ходе проката Валиева изображала рукой, будто набивает код на азбуке Морзе. Она сообщила журналистам, что загадала очень важное слово. Ей очень не хватало его на Олимпиаде. Предположительно, этим словом является «вера».