Мухортова и Евгеньев заявили об уходе из школы Мозер

Российские фигуристы Анастасия Мухортова и Дмитрий Евгеньев, выступающие в парном катании, больше не тренируются в школе заслуженного тренера России Нины Мозер. Об этом спортсмены рассказали ТАСС в среду.

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Мухортова и Евгеньев вошли в резервный состав кандидатов в сборную России на сезон-2022/23 и впервые приняли участие во взрослых контрольных прокатах, которые прошли 24-25 сентября в Москве.

"Да, мы катаемся на другом катке", - сказала Мухортова.

"Для нас мало что изменилось, нас тренируют Филипп Александрович Тарасов и Дмитрий Сергеевич Зобнин, в нашей группе четыре пары", - добавил Евгеньев.