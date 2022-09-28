Мухортова и Евгеньев заявили об уходе из школы Мозер

Российские фигуристы Анастасия Мухортова и Дмитрий Евгеньев, выступающие в парном катании, больше не тренируются в школе заслуженного тренера России Нины Мозер. Об этом спортсмены рассказали ТАСС в среду.
Мухортова и Евгеньев вошли в резервный состав кандидатов в сборную России на сезон-2022/23 и впервые приняли участие во взрослых контрольных прокатах, которые прошли 24-25 сентября в Москве.
"Да, мы катаемся на другом катке", - сказала Мухортова.
"Для нас мало что изменилось, нас тренируют Филипп Александрович Тарасов и Дмитрий Сергеевич Зобнин, в нашей группе четыре пары", - добавил Евгеньев.
Мухортовой 19 лет, Евгеньеву - 21. В сезоне-2021/22 они выиграли золото и серебро на этапах Гран-при среди юниоров, стали первыми в финале Кубка России, на чемпионате России они заняли 10-е место. Ранее Тарасов также был одним из тренеров фигуристов.